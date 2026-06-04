Un uomo di 24 anni con precedenti è stato arrestato ieri mattina dalla Polizia di Stato per aver tentato di rubare in un negozio a Pompei. Dopo aver cercato di asportare merce, è stato inseguito e fermato dalle forze dell’ordine.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne, con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Pompei per la segnalazione di un furto. Pompei, tenta di rubare all’interno di un negozio. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo ed una donna che, chiedendo aiuto, stavano inseguendo un soggetto. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato il... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pompei, tenta di rubare all’interno di un negozio. Inseguito e arrestato 24enne

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