Empoli tenta di rubare un profumo e aggredisce la vigilanza | arrestato 24enne

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Empoli dopo aver tentato di sottrarre un profumo da una profumeria del centro. Dopo aver cercato di portare via la merce, ha aggredito l’addetto alla vigilanza nel tentativo di scappare. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo, che è stato condotto in caserma. La vicenda si è svolta nella giornata del 12 maggio 2026.

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Empoli, 12 maggio 2026 – Ha cercato di rubare un profumo in una profumeria del centro e, poi, ha aggredito l’addetto alla sicurezza nel tentativo di fuggire. Per questo un cittadino bengalese di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Una poliziotta libera dal servizio ha fatto scattare l’allarme. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 10 maggio in un negozio di via del Giglio, a Empoli. A far scattare l’allarme è stata una poliziotta libera dal servizio che, mentre transitava nella zona, è stata attirata da forti rumori provenienti dall’interno dell’attività commerciale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Empoli, tenta di rubare un profumo e aggredisce la vigilanza: arrestato 24enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ruba un profumo e aggredisce vigilante e poliziotti: 24enne finisce in carcere a EmpoliPomeriggio di violenza in via del Giglio: un tentativo di furto si trasforma in rapina impropria quando il giovane inizia a spintonare l'addetto... Tenta di rubare in un supermercato e aggredisce una guardia giurata a Genova, arrestato 29enneUn arresto per tentata rapina impropria, questoil bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Genova, dove un 29enne... Si parla di: Tenta di rubare in una profumeria: colluttazione con l'addetto alla sicurezza, arrestato un 24enne; Tenta il furto in un bar tabacchi a Fucecchio, arrestato un 27enne. Tenta di rubare in una profumeria: colluttazione con l'addetto alla sicurezza, arrestato un 24enneIl fatto nella serata di domenica 10 maggio, quando la Polizia di Stato di Firenze è intervenuta per la segnalazione di una tentata rapina in una profumeria a Empoli. A dare l’allarme una poliziotta l ... 055firenze.it