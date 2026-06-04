Pomeriggio in meditazione
Nel pomeriggio si terrà un incontro dedicato a pratiche yogiche. Verranno insegnate tecniche semplici per migliorare il benessere fisico e mentale, con un focus su aumentare la chiarezza mentale, ridurre stress e ansia, e alleviare il mal di schiena. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà in uno spazio dedicato alla meditazione e alla pratica yoga. Non sono previste iscrizioni, basta presentarsi all’orario stabilito.
Un pomeriggio dove condivideremo semplici pratiche yogiche per il benessere fisico e mentale. Pratiche che possono aiutare con:-aumentare la propria chiarezza, -ridurre lo stress e ansia, -ridurre il mal di schiena. Quota di partecipazione:-15 euro tesserati-20 euro nuovi iscritti (incluso. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Papa Leone, la seconda meditazione degli esercizi spirituali
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Meditazione e astrologiaNegli ultimi anni, molte persone trovano conforto nel dedicarsi alla meditazione e all'astrologia.
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Continuano gli appuntamenti con Una tazza di Zen. Domenica 14 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, gli insegnanti di Dharma Tenryu ed Eryu vi aspettano al Centro Zen Milano L20 per un pomeriggio di meditazione e approfondimento. Un tempo semplice per fer facebook
Giubileo seminaristi Triveneto: questa mattina Porta Santa a San Pietro e meditazione di Leone XIV. Nel pomeriggio messa con mons. Moraglia alla Chiesa Nuova. Domani udienza ...Un pellegrinaggio speciale ha condotto 150 sacerdoti e seminaristi dei seminari diocesani delle diocesi del Triveneto a Roma. Oggi, riferisce una nota, dopo la sosta compiuta ieri a Siena per rivivere ... agensir.it