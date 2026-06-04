Pomeriggio in meditazione

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio si terrà un incontro dedicato a pratiche yogiche. Verranno insegnate tecniche semplici per migliorare il benessere fisico e mentale, con un focus su aumentare la chiarezza mentale, ridurre stress e ansia, e alleviare il mal di schiena. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà in uno spazio dedicato alla meditazione e alla pratica yoga. Non sono previste iscrizioni, basta presentarsi all’orario stabilito.

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Un pomeriggio dove condivideremo semplici pratiche yogiche per il benessere fisico e mentale. Pratiche che possono aiutare con:-aumentare la propria chiarezza, -ridurre lo stress e ansia, -ridurre il mal di schiena. Quota di partecipazione:-15 euro tesserati-20 euro nuovi iscritti (incluso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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