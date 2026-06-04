Pomeriggio in meditazione

Notizia in breve

Nel pomeriggio si terrà un incontro dedicato a pratiche yogiche. Verranno insegnate tecniche semplici per migliorare il benessere fisico e mentale, con un focus su aumentare la chiarezza mentale, ridurre stress e ansia, e alleviare il mal di schiena. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà in uno spazio dedicato alla meditazione e alla pratica yoga. Non sono previste iscrizioni, basta presentarsi all’orario stabilito.