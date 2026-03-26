fermati siediti fai meditazione

Un messaggio invita a fermarsi, sedersi e dedicare del tempo alla meditazione. Secondo le indicazioni, a ogni età si può sperimentare la sensazione di solitudine, e le esperienze di vita influiscono sulla salute e sul senso di benessere delle persone.

Ad ogni età siamo soli, e le vicende della vita entrano dentro di noi condizionando la nostra salute e il nostro senso di benessere. Emozioni positive o negative agiscono sul sistema nervoso autonomo, svincolato dalla nostra volontà. Consiglio di praticare la meditazione ogni giorno per riprendere “contatto” con se stessi e con il proprio corpo. La meditazione è una pratica che aiuta a raggiungere uno stato di pace interiore, perché attiva il sistema nervoso autonomo nella sua componente parasimpatica, che genera benessere psico-fisico. Si pratica rimanendo in una posizione comoda, con la schiena dritta, focalizzando l’attenzione sulla respirazione, lasciando andare i pensieri che sorgono e tornando al respiro quando ci si accorge di essersi distratti. 🔗 Leggi su Lortica.it

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