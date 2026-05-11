Meditazione e astrologia
Negli ultimi anni, molte persone trovano conforto nel dedicarsi alla meditazione e all'astrologia. Questi approcci vengono scelti per trovare momenti di calma e riflessione in un mondo che si muove rapidamente. La meditazione viene praticata per rallentare i pensieri, mentre l'astrologia viene consultata per comprendere meglio le influenze cosmiche sulla vita quotidiana. Entrambe le pratiche vengono spesso considerate strumenti per ristabilire un legame con sé stessi.
"Il mondo sta andando così in fretta negli ultimi anni, che ogni tanto occorre fermarsi per dare il tempo alla nostra Anima di raggiungerci". «Il Sole entra nel segno dei Gemelli e ci chiede di portare fuori energia, mantenendo una mente molto brillante. piena di idee, di espressione di desideri.🔗 Leggi su Veronasera.it
Meditazione del 2 dicembre 2025 ASTROLOGI E INDOVINI
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