Poltrone blindate e favori di famiglia | il sistema del do ut des tra politica e vertici della sanità le accuse agli 8 indagati

Notizia in breve

Otto persone sono state indagate in un'inchiesta che riguarda presunti favori tra politica e vertici sanitari, con accuse di corruzione e abuso d’ufficio. Sono state eseguite perquisizioni all’interno dell’Asp di Agrigento, inclusa l’area della cittadella sanitaria, e anche nell’ufficio di un deputato regionale. Il giudice deciderà se ci sono elementi sufficienti per procedere con l’accusa formale. La vicenda coinvolge sospetti scambi di favori e decisioni influenzate da interessi personali.