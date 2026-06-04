Poltrone blindate e favori di famiglia | il sistema del do ut des tra politica e vertici della sanità le accuse agli 8 indagati
Otto persone sono state indagate in un'inchiesta che riguarda presunti favori tra politica e vertici sanitari, con accuse di corruzione e abuso d’ufficio. Sono state eseguite perquisizioni all’interno dell’Asp di Agrigento, inclusa l’area della cittadella sanitaria, e anche nell’ufficio di un deputato regionale. Il giudice deciderà se ci sono elementi sufficienti per procedere con l’accusa formale. La vicenda coinvolge sospetti scambi di favori e decisioni influenzate da interessi personali.
Sugli addebiti penali provvisori dovrà decidere il gip del tribunale di Caltanissetta. Mentre sono in corso perquisizioni all'Asp, nella cittadella sanitaria alla fine del viale Della Vittoria di Agrigento, e prima ne sono state fatte nell'ufficio del deputato Ars Riccardo Gallo Afflitto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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