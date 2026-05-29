La politica si inchina alla Magica | tra le poltrone del Consiglio regionale nasce un nuovo Roma Club ufficiale

Il 27 maggio, all’interno della sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, è stato ufficialmente inaugurato un nuovo Roma Club istituzionale. La decisione è stata presa nel contesto di una riunione tra rappresentanti politici, segnando un momento di unità tra le istituzioni regionali e il club di calcio.

La politica della Pisana si scopre unita sotto un’unica bandiera, quella giallorossa. Mercoledì 27 maggio, all’interno della sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Roma Club istituzionale. Si tratta di un circolo ufficiale che è riuscito a raccogliere fin da subito l’adesione di oltre 100 soci, tra i quali figurano dipendenti dell’ente, amministratori locali, assessori e consiglieri regionali sia di maggioranza sia di opposizione. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di unire i rappresentanti delle istituzioni attorno alla comune fede calcistica per la squadra capitolina, è stata promossa in prima persona dal consigliere regionale del Partito Democratico, Massimiliano Valeriani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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