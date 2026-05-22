Do ut des | i privilegi segreti della Cisl al sindacalista della ' ndrangheta

Un operatore sindacale condannato per associazione mafiosa ha descritto il suo rapporto con la Cisl usando l’espressione “do ut des”. La condanna a otto anni di carcere è stata emessa a Torino e riguarda il suo coinvolgimento con la ‘ndrangheta, in particolare con un boss e altri imputati. L’indagine ha rivelato come alcuni privilegi riservati a questo sindacalista fossero frutto di un rapporto di scambio tra l’organizzazione criminale e il sindacato.

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