Polo Telesia | via libera per 3 milioni di euro alla nuova scuola

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Provincia ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro per la costruzione di una nuova scuola nel polo Telesia. La somma sarà destinata ai lavori di ampliamento e miglioramento dell’edificio scolastico. La decisione è stata presa dopo la candidatura presentata dall’ente locale, che ha ottenuto il via libera per avviare i lavori. L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa e migliorare le strutture per gli studenti della Valle Telesina.

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Come cambierà l'offerta scolastica per gli studenti della Valle Telesina?. Chi ha spinto la Provincia a candidare questo specifico bando?. Perché questo investimento ridurrà i costi della spesa pubblica locale?. Quali sono i prossimi passi tecnici per avviare i cantieri?.? In Breve Investimento di 2,979 milioni di euro tramite avviso ufficiale n. 32026. Intervento mirato alla prevenzione del rischio sismico nelle Aree Interne. Collaborazione tra Caporaso, Falzano e l'onorevole Francesco Maria Rubano. Iniziativa promossa da Fuschini e Mortaruolo presso il Consiglio provinciale. L’ampliamento del Polo Telesia riceve il via libera dalla Provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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