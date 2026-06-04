Polo Telesia | via libera per 3 milioni di euro alla nuova scuola

Notizia in breve

La Provincia ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro per la costruzione di una nuova scuola nel polo Telesia. La somma sarà destinata ai lavori di ampliamento e miglioramento dell’edificio scolastico. La decisione è stata presa dopo la candidatura presentata dall’ente locale, che ha ottenuto il via libera per avviare i lavori. L’obiettivo è ampliare l’offerta formativa e migliorare le strutture per gli studenti della Valle Telesina.