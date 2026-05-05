È stato annunciato un investimento di sette milioni di euro per la creazione di un nuovo polo Montessori nella zona di Crocetta. L'intervento prevede l’unificazione dei cicli scolastici all’interno di un edificio ristrutturato, con l’obiettivo di migliorare l’offerta educativa. Durante i lavori di ristrutturazione, alcune classi saranno trasferite temporaneamente in altre sedi mentre verranno eseguiti gli interventi di riqualificazione.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i percorsi didattici con l'unificazione dei cicli scolastici?. Dove verranno spostate le classi durante i lavori di ristrutturazione?. Perché il metodo Montessori è stato scelto per il nuovo polo?. Quali impatti avrà il cantiere sulla continuità educativa degli studenti?.? In Breve Investimento di 6.010.000 euro dalla Regione Lombardia e risorse extra dal Comune.. Lavori programmati tra il 2025 e il 2028 tramite il programma Entangled.. Studenti saranno temporaneamente spostati in altri istituti del territorio durante i cantieri.. Nuovi spazi integreranno l'infanzia e la secondaria nel plesso della Crocetta.. Il sindaco Giacomo Ghilardi ha confermato la riqualificazione della scuola Anna Frank nel quartiere Crocetta con un investimento complessivo di 7.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuola Anna Frank: 7 milioni per il nuovo polo Montessori alla Crocetta

Notizie correlate

Scuola Anna Frank, ecco come sarà. Sette milioni per un edificio più sicuroCon l’approvazione del progetto esecutivo della scorsa settimana, sono stati pubblicati anche i primi rendering della futura scuola Anna Frank, che...

Nuova scuola 'Anna Frank', proseguono i lavori: corsa contro il tempo per apertura in autunnoI cantieri, finanziati per circa 9,5 milioni con Pnrr, dovrebbero terminare entro fine giugno.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Scuola Anna Frank, ecco come sarà. Sette milioni per un edificio più sicuro; Cinisello Balsamo, approvati i progetti per l’edificio Hybrida e scuola Anna Frank -; Scuola Anna Frank, gli alunni visitano le sedi istituzionali; Centri estivi 2026.

Scuola Anna Frank, ecco come sarà. Sette milioni per un edificio più sicuroCon l’approvazione del progetto esecutivo della scorsa settimana, sono stati pubblicati anche i primi rendering della futura scuola ... ilgiorno.it

Scuola Anna Frank senza preside: i dirigenti non potevano candidarsiMONTECALVO IN FOGLIA A partire dal 1 settembre, col rientro in classe degli alunni, gli 8 centri scolastici dell’istituo comprensivo Anna Frank, si troveranno senza un preside titolare. Passeranno ... corriereadriatico.it

Approvato il progetto esecutivo per la scuola Anna Frank. Oltre 7,2 milioni di euro per una scuola più sicura, moderna e sostenibile. Interveniamo con il miglioramento sismico ed energetico, la riqualificazione della palestra e delle aree esterne. Il progetto unis - facebook.com facebook

#questiontime Silvia Damilano replica a Salerno: la scuola infanzia Anna Frank, via Sansovino, è presidio importante per il quartiere. La situazione dura da sei anni, come segnalato dai genitori, con conseguente inagibilità di parte della struttura e disagio per l x.com