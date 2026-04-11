A Treviso è stata inaugurata una nuova scuola, denominata Stefanini, il 9 aprile. Il complesso scolastico rappresenta un investimento di circa 9 milioni di euro e si distingue per la sua attenzione al rispetto dell’ambiente, con caratteristiche che favoriscono un approccio sostenibile. La struttura accoglie gli studenti nel suo nuovo edificio, segnando un momento di rinnovamento per l’edilizia pubblica della città.

La comunità scolastica di Treviso ha ufficialmente iniziato il nuovo percorso didattico giovedì 9 aprile all’interno della nuova scuola Stefanini, un complesso che segna un punto di svolta per l’edilizia pubblica cittadina. L’inaugurazione dell’edificio, avvenuta questa mattina, ha la partecipazione di diverse autorità locali, tra cui il Presidente della Provincia, il Viceprovveditore, l’assessore alle Politiche Educative e il vicesindaco, insieme a una delegazione del consiglio comunale, alla dirigente dell’Istituto Comprensivo 4, al personale scolastico e alle famiglie. L’opera nasce dalla decisione di abbattere completamente il vecchio edificio per far posto a una struttura moderna, frutto di un investimento complessivo di circa 9,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso: nasce la nuova scuola Stefanini, un polo green da 9 milioni

Palermo polo nazionale per la medicina vascolare: nasce Sife, nuova società per studio e cura di vene e linfatici.Palermo è il fulcro di una nuova iniziativa scientifica nel campo della medicina vascolare e linfatica.

Leggi anche: Valbrembo, nuova palestra in arrivo per la scuola San Giuseppe. Cantiere da 1,5 milioni

Temi più discussi: Treviso, dopo la promozione in C parte il progetto del nuovo stadio: ospiterà concerti, convegni e grandi eventi; A Treviso la 5ª edizione del Premio Giuseppe Bepo Maffioli: candidature drammaturgie e call per la Giuria Popolare aperte fino al 14 giugno; Comune di Treviso, SINAGI e SNAG Confcommercio insieme per valorizzare le edicole; Giorno del Ricordo, a Treviso nuova via dedicata a Norma Cossetto.

Nasce la nuova galleria 21Art RomaE' ricco il programma di appuntamenti nelle Gallerie che fanno capo a 21Art, compresa l'ultima nata a Roma, in largo della Fontanella di Borghese 89. La nuova sede romana sorge dalla storica galleria ... ansa.it

Inaugurata a Treviso la nuova Radioterapia oncologicaE' stata inaugurata oggi la nuova Radioterapia oncologica, nell'Edificio 29 della Cittadella della Salute del Ca' Foncello di Treviso. Un'unità operativa complessa che, sotto la direzione di Fabio ... ansa.it

Nutribullet Treviso, coach Nicola: “Il lavoro non è ancora stato completato, non dobbiamo mollare” @Sportando x.com

Oipa Treviso - facebook.com facebook