Dopo mesi di tensioni, si è avviata una trattativa tra le parti coinvolte per il polo sportivo di viale Duca d’Aosta. La discussione riguarda la gestione degli impianti di calcio e rugby, con un possibile accordo in vista. Le parti stanno lavorando a un’intesa che potrebbe risolvere le divergenze emerse in passato. La situazione rimane in evoluzione, senza ancora un accordo definitivo.

Dopo mesi di tensioni e un muro contro muro che sembrava insormontabile, uno spiraglio di luce si apre sul futuro del polo sportivo di viale Duca d’Aosta. Le indiscrezioni parlano chiaro: tra il Rugby Club Codogno e la Polisportiva San Biagio non ci sono più solo timidi tentativi di dialogo, ma una trattativa avanzata che potrebbe portare ad un accordo per la presentazione al Comune di un progetto unico e condiviso di rilancio dela struttura. Il riserbo tra i dirigenti è massimo, ma le due storiche società si sono finalmente sedute attorno allo stesso tavolo per disegnare un futuro comune. Al centro della contesa c’era l’ambizioso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polo sportivo al San Biagio. Calcio e rugby vicini all’intesa

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