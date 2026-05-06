Il nuovo polo sportivo al Campo di Marte | campi da basket e pallavolo ma anche un’area polifunzionale

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo polo sportivo al Campo di Marte. L’area prevede campi da basket e pallavolo, oltre a uno spazio polifunzionale. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione dell’area, con l’obiettivo di creare uno spazio aperto dedicato allo sport e alle attività ricreative. Il percorso per la realizzazione del playground “Sport Illumina” è ora in fase di avvio.

Bergamo. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del playground “Sport Illumina” nell’area del Campo di Marte, dando così il via al percorso che porterà alla creazione di un nuovo spazio sportivo all’aperto inclusivo e multifunzionale. Il Comune di Bergamo aveva candidato nel 2025 l’area nel quartiere di Santa Lucia a un bando promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, risultando assegnatario del finanziamento di 320 mila euro che Sport e salute Spa, ideatoredel bando, gestisce come stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di un nuovo polo sportivo attrezzato i cui lavori di realizzazione Palazzo Frizzoni prevede terminino all’inizio dell’estate.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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