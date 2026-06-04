Pollini in jazz | il festival ai giardini dell’arena
La sesta edizione del festival “Pollini in Jazz” si terrà ai Giardini dell’Arena dal 26 al 29 giugno, con una anteprima il 25 giugno. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio “Cesare Pollini” in collaborazione con varie associazioni. La manifestazione prevede concerti di musica jazz che coinvolgono artisti locali e nazionali. La programmazione si svolge in spazi all’aperto, durante le serate di fine giugno.
Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno (con una data Preview giovedì 25) si svolgerà ai Giardini dell’Arena la sesta edizione del festival “Pollini in Jazz”, brand padovano realizzato dal Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio “Cesare Pollini” insieme alle associazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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