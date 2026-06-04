Pollini in jazz | il festival ai giardini dell’arena

Notizia in breve

La sesta edizione del festival “Pollini in Jazz” si terrà ai Giardini dell’Arena dal 26 al 29 giugno, con una anteprima il 25 giugno. L’evento è organizzato dal Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio “Cesare Pollini” in collaborazione con varie associazioni. La manifestazione prevede concerti di musica jazz che coinvolgono artisti locali e nazionali. La programmazione si svolge in spazi all’aperto, durante le serate di fine giugno.