Silent party® Padova ai Giardini dell' Arena

Venerdì 8 maggio 2026 ai Giardini dell'Arena di Padova si terrà un evento chiamato Silent Party®. Organizzato da Silent Party Italia, si tratta di una festa in cuffia che coinvolgerà più di 300 persone. Questo tipo di evento è molto diffuso nelle città universitarie italiane e non, e permette ai partecipanti di ascoltare musica personalizzata mentre ballano insieme nello stesso spazio.

Il Silent Party® torna a Padova venerdì 8 maggio 2026 ai Giardini dell'Arena. Organizzato da Silent Party Italia, è il silent party delle città universitarie italiane e non — la festa in cuffia che fa ballare 300 e più persone nello stesso posto, ognuna con la sua musica.Cos'è il silent party —.🔗 Leggi su Padovaoggi.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate A Falconara venerdì torna il silent reading party della biblioteca di Falconara, appuntamento all'aeroportoFalconara si prepara ad accogliere un nuovo, suggestivo appuntamento con la lettura. Annunciato il nuovo Silent Hill Transmission con novità su Silent Hill: TownfallKonami riaccende i riflettori su Silent Hill con un nuovo Transmission dedicato alla serie.