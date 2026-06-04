Polizia locale via al nuovo piano formativo in Umbria Proietti | Legge regionale superata va riscritta
Questa mattina si è svolto a Perugia il primo seminario del Piano Formativo 2026-27 dedicato alla Polizia locale in Umbria. L’evento si è tenuto presso la Sala dei Notari, coinvolgendo gli agenti e i responsabili delle forze di polizia. Durante l’incontro, è stato evidenziato che la legge regionale attuale è superata e necessita di essere riscritta.
Si è aperto questa mattina alla Sala dei Notari di Perugia il primo seminario del Piano Formativo 2026-27 per la Polizia locale dell’Umbria. Un’occasione per fare il punto sulle sfide della sicurezza e sulle novità introdotte dai recenti decreti sicurezza, ma anche per annunciare una svolta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Polizia Locale Lecce Informa– 24 aprile 2026 - Infoviabilità: aggiornamenti!
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