Polizia locale via al nuovo piano formativo in Umbria Proietti | Legge regionale superata va riscritta

Notizia in breve

Questa mattina si è svolto a Perugia il primo seminario del Piano Formativo 2026-27 dedicato alla Polizia locale in Umbria. L’evento si è tenuto presso la Sala dei Notari, coinvolgendo gli agenti e i responsabili delle forze di polizia. Durante l’incontro, è stato evidenziato che la legge regionale attuale è superata e necessita di essere riscritta.