Polimeri d’arte | le tavole d’arte da mangiare

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 9 al 12 giugno 2026 si svolge a Castiglione Olona l’evento “Polimeri d’arte: le tavole d’arte da mangiare”, organizzato dal Museo Acqua Franca e dal Museo Arte Plastica. La mostra presenta opere di arte commestibile, con esposizioni di tavole d’artista realizzate con materiali alimentari. L’evento si svolge durante Plast 2026, con apertura dalle 9 del mattino.

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Arte da mangiare mangiare Arte, MAF – Museo Acqua Franca e MAP Museo Arte Plastica di Castiglione Olona presentanoPolimeri d’arte: Le Tavole d’Arte da mangiarePlast 2026Date: 9 – 12 giugno 2026Orari: 09.30 – 18.00Padiglione: 24 sezione Art & Plastics Sede: Rho Fiera MilanoIncontro Arte e Polimeri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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