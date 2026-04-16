Oltre le Righe | arte e musica al Centro d' arte Poyel

Al Centro d'Arte Poyel di Piazza Enrico de Leva si svolge una mostra dedicata a Napoli tra storie e simboli, curata da Maurizio Romeo. L'esposizione si arricchisce ora di una rassegna intitolata

Un dialogo continuo tra arti visive e letteratura prende forma al Centro d’Arte Poyel di Piazza Enrico de Leva, dove la mostra Napoli fra storie e simboli di Maurizio Romeo si arricchisce di nuovi momenti di incontro grazie alla rassegna Oltre le righe: un pomeriggio con l’autore, inserita nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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