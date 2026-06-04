Policlinico in funzione il nuovo reparto di neurologia | dieci i posti letto disponibili

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo sono stati aperti i nuovi locali del reparto di neurologia, diretto dal Professore Angelo Labate. Il reparto dispone di dieci posti letto. I nuovi spazi sono ora operativi e pronti per l’assistenza ai pazienti. La struttura è stata ristrutturata per accogliere i pazienti in ambienti più moderni e funzionali. La direzione ha comunicato l’attivazione ufficiale del reparto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo sono entrati in funzione i nuovi locali dell’unità operativa di neurologia diretta dal Professore Angelo Labate. Ubicato al terzo piano dell’edificio 14, il reparto dispone attualmente di 10 posti letto, di cui 8 destinati alla degenza ordinaria e 2. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ascoli, l?ospedale di comunità in funzione all?ex Luciani: disponibili 18 posti lettoAll’interno del complesso ex Luciani, è stato attivato il primo ospedale di comunità delle Marche.

Ospedale Piombino, inaugurato il reparto di Psichiatria con nove posti letto: "Nuovo servizio di diagnosi e cura per risposte tempestive"L’ospedale di Piombino ha aperto il nuovo reparto di Psichiatria con nove posti letto, disponibile da lunedì 20 aprile.

Temi più discussi: Disfunzioni tiroidee e sport: come sono collegati | Policlinico San Donato; Nuove speranze dalla chirurgia robotica per i tumori rari dell’addome; Policlinico di Foggia, eseguiti i primi interventi di protesi al ginocchio con il robot MAKO 4; Stop tremori Parkinson senza bisturi, 10 pazienti curati con ultrasuoni a Napoli.

policlinico in funzione ilPoliclinico Palermo, in funzione il nuovo reparto di NeurologiaSono ufficialmente entrati in funzione i nuovi locali dell'unità operativa di Neurologia diretta dal professore Angelo Labate. (ANSA) ... ansa.it

policlinico in funzione ilPoliclinico di Foggia, eseguiti i primi interventi di protesi al ginocchio con il robot MAKO 4La nuova piattaforma robotica entra in funzione nell’Ortopedia Universitaria: già effettuati tre interventi e altri due in programma ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web