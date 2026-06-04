Policlinico in funzione il nuovo reparto di neurologia | dieci i posti letto disponibili

Notizia in breve

Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo sono stati aperti i nuovi locali del reparto di neurologia, diretto dal Professore Angelo Labate. Il reparto dispone di dieci posti letto. I nuovi spazi sono ora operativi e pronti per l’assistenza ai pazienti. La struttura è stata ristrutturata per accogliere i pazienti in ambienti più moderni e funzionali. La direzione ha comunicato l’attivazione ufficiale del reparto.