Poker per Elisa Balsamo al Giro d’Italia femminile 2026 Volata vincente anche a casa di Don Camillo!
Elisa Balsamo ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026, aggiungendo un nuovo successo alla sua serie. La vittoria è arrivata in una volata finale, che ha deciso la classifica di tappa. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la sua abilità nelle frazioni di sprint. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante, con una fuga di alcuni corridori che è stata ripresa negli ultimi chilometri.
Dopo il tris arriva il poker per Elisa Balsamo nel Giro d’Italia femminile 2026. L’italiana vince anche la sesta tappa con una volata perentoria a Brescello (nota località che ha ospitato i film indimenticabili di Don Camillo e Peppone) e mette il quarto sigillo sulla Corsa Rosa dopo i tre successi iniziali. La portacolori della Lidl-Trek rimane davanti dopo una caduta nell’ultimo chilometro e nel finale brucia le avversarie rimaste firmando la 36esima vittoria in carriera e guadagnando ancora punti importanti per la maglia rossa. La frazione di 160 chilometri partita da Ala, è cominciata con la fuga prematura di quattro atlete: Camilla Bezzone (Team Mendelspeck E-Work), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo), Gaia Segato ed Irene Cagnazzo (Vini Fantini-BePink). 🔗 Leggi su Oasport.it
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