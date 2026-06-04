Poker per Elisa Balsamo al Giro d’Italia femminile 2026 Volata vincente anche a casa di Don Camillo!

Notizia in breve

Elisa Balsamo ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia femminile 2026, aggiungendo un nuovo successo alla sua serie. La vittoria è arrivata in una volata finale, che ha deciso la classifica di tappa. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la sua abilità nelle frazioni di sprint. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante, con una fuga di alcuni corridori che è stata ripresa negli ultimi chilometri.