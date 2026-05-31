Elisa Balsamo ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia femminile in maglia rosa, dopo aver superato la concorrente Consonni. La vittoria arriva dopo una volata emozionante, con Balsamo che ha festeggiato tra le lacrime. La tappa precedente era stata assegnata a tavolino a causa della squalifica di un'altra ciclista. La gara si svolge lungo un percorso pianeggiante, con le atlete che si sono sfidate in un finale di sprint.

Se quella di ieri era arrivata a tavolino per la squalifica di Lorena Wiebes, quella odierna è tutta sua. Torna alla vittoria Elisa Balsamo: l’azzurra della Lidl-Trek trova una bellissima affermazione nella seconda tappa del Giro d’Italia femminile 2026 imponendosi allo sprint in quel di Caorle. Successo numero 34 in carriera per l’ex campionessa del mondo che conserva la Maglia Rosa e scoppia in lacrime subito dopo l’arrivo per aver riscattato un periodo tutt’altro che positivo. Fuga a tre nella prima parte di gara: Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Elisa De Vallier e Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo) sono riuscite ad allungare e a guadagnare un paio di minuti sul gruppo compatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volata e lacrime per Elisa Balsamo! Trionfo in Maglia Rosa al Giro d’Italia femminile, terza Consonni

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