Poker per Elisa Balsamo al Giro d’Italia femminile 2026 Volata vincente anche a Brescello per l’azzurra!
Elisa Balsamo ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 con una volata a Brescello, aggiungendo un quarto successo alla sua serie di vittorie in questa edizione. La ciclista italiana aveva già ottenuto tre vittorie nelle prime tappe e ha consolidato la sua leadership con questa vittoria.
Dopo il tris arriva il poker per Elisa Balsamo nel Giro d’Italia femminile 2026. L’italiana vince anche la sesta tappa con una volata perentoria a Brescello e mette il quarto sigillo sulla Corsa Rosa dopo i tre successi iniziali. La portacolori della Lidl-Trek rimane davanti dopo una caduta nell’ultimo chilometro e nel finale brucia le avversarie rimaste firmando la 36esima vittoria in carriera e guadagnando ancora punti importanti per la maglia rossa. La frazione di 160 chilometri partita da Ala, è cominciata con la fuga prematura di quattro atlete: Camilla Bezzone (Team Mendelspeck E-Work), Sharon Spimi (Top Girls Fassa Bortolo), Gaia Segato ed Irene Cagnazzo (Vini Fantini-BePink). 🔗 Leggi su Oasport.it
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