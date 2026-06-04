La sesta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 si svolge oggi tra Ala e Brescello. La frazione, caratterizzata da un percorso semplice, si svolge con partenza nel primo pomeriggio. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva. Tra le atlete in gara, Elisa Balsamo tenta di conquistare il suo quarto successo consecutivo. La tappa si inserisce tra le tappe di montagna e le frazioni più impegnative in programma nelle prossime giornate.

Dopo le montagne e in attesa delle prossime frazioni dure, spazio ad una sesta tappa semplice al Giro d’Italia femminile 2026. Partenza da Ala, arrivo a Brescello: andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. La tappa è quasi totalmente piatta e misura 160 chilometri. Si parte dalla valle dell’Adige e si arriva nella Pianura Padana per una frazione che non dovrebbe sfuggire all’arrivo in volata su stradoni ampi e rettilinei. Non esistono difficoltà altimetriche, frazione di riposo e trasferimento per le big della classifica generale. FAVORITI. Elisa Balsamo ha dimostrato uno stato di forma eccezionale: l’obiettivo dell’azzurra della Lidl-Trek è quello di centrare il poker dopo il tris consecutivo in apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi Ala-Brescello: orari, percorso, tv. Elisa Balsamo a caccia del poker

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GIRO D'ITALIA WOMEN, LA CORSA DELLE RAGAZZE DALLA MARCA A CAORLE | 31/05/2026

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