poggio alla lastra intervenire sulla strada

Residenti e turisti chiedono interventi sulla strada comunale Santa Sofia - Poggio alla Lastra, gestita dal Comune di Bagno di Romagna. Il tratto necessita di un progetto di sistemazione e messa in sicurezza. La richiesta riguarda il miglioramento delle condizioni stradali per garantire maggiore sicurezza e accessibilità. Nessuna data precisa per eventuali lavori o piani di intervento sono stati comunicati.

Strada comunale Santa Sofia - Poggio alla Lastra, residenti e turisti chiedono un progetto di sistemazione e di messa in sicurezza del tratto gestito dal Comune di Bagno di Romagna. Le proteste ancora non formalizzate, ma da anni all’attenzione dell’amministrazione sono state raccolte in queste giornate di caldo estivo che ha richiamato nella Valle Pietrapazza migliaia di persone attirate dal fresco dei boschi e delle pozze molto conosciute e frequentate del fiume Bidente. "La sistemazione completa della strada era un progetto già pronto e finanziato – spiegano alcuni dei circa 40 residenti della frazione – e con la nuova amministrazione eletta nella primavera del 2024 sarebbe dovuto partire il cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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