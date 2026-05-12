Incidente sulla Fipili | auto in fiamme dopo scontro a Lastra a Signa

Oggi pomeriggio, alle 18:30, sulla Fipili a Lastra a Signa, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto. Dopo lo scontro, il veicolo ha preso fuoco e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme. Sul luogo sono arrivati anche i soccorritori per assistere i coinvolti e mettere in sicurezza la zona. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

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Sul posto è stata inviata una squadra e un’autobotte che hanno effettuato lo spegnimento dei due veicoli. Gli occupanti delle vetture sono scesi in autonomia e soccorsi dal personale sanitario. Viabilità bloccata per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incidente sulla Fipili: auto in fiamme dopo scontro a Lastra a Signa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Incidente FiPiLi: scontro auto-moto fra Lastra a Signa e Scandicci. Traffico in tilt verso Firenze Incidente sulla Fipili: scontro auto-tir dopo l’uscita del Ponte all’Indiano. Traffico nel caos verso FirenzeFIRENZE – Un’altra mattinata di disagi per gli automobilisti della Fipili oggi, 14 aprile 2026. Argomenti più discussi: Incidente a Pisa oggi, traffico caos sulla parte finale della Fipili. Ripercussioni in mezza città; Scontro tra due camion in autostrada; Scontro tra due veicoli, coinvolta anche un'auto della polizia municipale \ FOTO; Inferno in FiPiLi all’alba: incidente paralizza il traffico tra Empoli e il mare. Incidente sulla Fipili: auto in fiamme dopo scontro a Lastra a SignaI vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, 12 maggio 2026, alle ore 18:30 sulla Fipili in direzione Livorno, all'altezza del comune di Lastra a Signa, per un incendio di due autovetture a se ... firenzepost.it