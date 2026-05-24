Una strada presenta numerose buche e vegetazione non curata, con rami che si abbassano sulla carreggiata. Nonostante il limite di 30 kmh, le auto la percorrono a velocità elevate. La mancanza di interventi di manutenzione rende il tratto pericoloso e difficile da attraversare. La situazione richiede un intervento urgente per ripristinare sicurezza e decoro.

"La strada è piena di buche, e nonostante il limite dei 30 orari le auto vanno a velocità folle. Inoltre il verde non è mai potato e i rami cadono sulla carreggiata o sui mezzi di passaggio. Abbiamo inviato una petizione al Comune, ma non c’è stata alcuna risposta". Una 65enne di Potenza Picena protesta per le condizioni della strada in contrada Casette Antonelli. Portavoce di un gruppo di residenti, ha protocollato una petizione con 70 firme. "Lungo la strada, lunga più o meno quattro chilometri, l’asfalto è consumato e pieno di buche profonde – spiega la 65enne –. Un grosso pericolo per motociclisti e ciclisti, e le auto rischiano di subire danni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Strada dissestata e verde selvaggio: bisogna intervenire"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cusano Mutri, via Puglia nel degrado: interrogazione dell’opposizione sulla strada dissestataI consiglieri comunali di opposizione di Cusano Mutri hanno presentato un’interrogazione riguardante lo stato di via Puglia, una strada che si trova...

Altavilla Milicia, allarme da via Chiesazza Sperone: "Pali dell'illuminazione in condizioni critiche e strada dissestata"A Altavilla Milicia, via Chiesazza Sperone, sono state segnalate situazioni di criticità riguardanti i pali dell’illuminazione pubblica e lo stato...

Si parla di: Strada dissestata e verde selvaggio: bisogna intervenire; Via Rosario Nicoletti, Comitati Civici Palermo: ''Buche pericolose e strada dissestata, serve un intervento urgente''.

Recluso in casa perché la strada è piena di buche per un uomo in carrozzina: per il Comune non esistoLa strada in cui vive Giovanni Alagna è troppo dissestata e piena di buche per una persona che vive in sedia a rotelle come lui, per questo è costretto a restare chiuso in casa. Chiede un intervento ... fanpage.it