L’Ecogiro del Lago di Montepulciano si è svolto con successo, offrendo una gara ricca di emozioni sia tra gli uomini che tra le donne. Tra i partecipanti, si sono distinti Menchetti e Cialini, che hanno occupato rispettivamente i primi posti. La competizione ha visto numerosi atleti in corsa, confermando la sua tradizione come evento di rilievo nel panorama podistico locale. La manifestazione si è conclusa con la premiazione dei vincitori e il riconoscimento di tutti i partecipanti.

L’Ecogiro del Lago di Montepulciano ha regalato molte emozioni anche quest’anno, sia in campo maschile che femminile. Erano davvero tanti i partecipanti alla giornata podistica lacustre ormai una classica di inizio estate: sono stati infatti ben 138 gli arrivati al traguardo, compresi quelli delle categorie giovanili, per la corsa senese, antipasto della famosissima MontepulcianoRun prevista invece fine per la fine dell’estate. Ma ancor di più sono stati quelli presenti all’ecopasseggiata e alla Nordic Walking. Anche in questo caso l’Asd La Chianina Running ha goduto dell’appoggio del Comune di Montepulciano e di tante associazioni e sponsor che hanno dato a vario titolo il loro sostegno alla corsa, inserita nel calendario Uisp e che il prossimo anno festeggerà il suo terzo lustro di vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo. Ecogiro del Lago di Montepulciano. Menchetti e Cialini sul podio

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