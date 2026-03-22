La 14esima edizione della Eco Corsa del Lago di Montedoglio si terrà domenica 29 marzo con partenza da Gragnano. Oltre 200 persone si sono già iscritte all'evento di podismo, che si svolge lungo le rive del lago e attira appassionati da diverse zone. L'organizzazione prevede di accogliere un numero di partecipanti superiore a questa cifra.

Viaggia ben oltre le 200 presenze la 14esima edizione della Eco Corsa del Lago di Montedoglio in programma domenica prossima, 29 marzo, con partenza da Gragnano. Ritrovo al campo sportivo alle 8.15 e alle 9 la partenza delle gare giovanili, a cui seguirà alle 9.30 la partenza della passeggiata e alle 10 della gara competitiva. Il costo delle iscrizioni è di 13 euro fino al prossimo 27 marzo, mentre sarà di 17 euro il giorno della competizione. E’ possibile iscriversi al momento attraverso la piattaforma Icron sulla quale sono riportati anche i contatti degli organizzatori. La gara si svilupperà su un percorso di 11,5 chilometri. Saranno premiati i primi assoluti (uomo e donna) oltre a i premi di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Podismo: Eco Corsa del Lago di Montedoglio. Oltre 200 iscrizioni in vista dell’appuntamento

Articoli correlati

Aperto il “rubinetto” dalla diga di Montedoglio, 200 litri al secondo per salvare il lago TrasimenoTuoro sul Trasimeno (Perugia), 28 febbraio 2026 – Poco dopo le 10 di questa mattina, sabato 28 febbraio, il "rubinetto" della diga di Montedoglio è...

Corsa, sorrisi e libertà: torna l'appuntamento con StraWoman. Al via le iscrizioniStraWoman, il tour di corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne più grande d’Italia, torna a Piacenza sabato 16 maggio con la sua...

Una selezione di notizie su Eco Corsa del

Discussioni sull' argomento Non solo coppie alla Monza Montevecchia Eco Trail: nuovo format Solo; L’Isc Nord brilla ai giochi della gioventù di corsa campestre; Selvarolo e Mattagliano trionfano alla StraVicenza dei record; L’Isc Nord brilla ai giochi della gioventù di corsa campestre.

Podismo. Domenica di corsa nella vicina StientaUn fine settimana di corsa a Zampine. Nella mattina di domenica 10 agosto, podisti e camminatori potranno partecipare alla più antica gara del territorio polesano, ovvero, la cinquantottesima edizione ... ilrestodelcarlino.it

Ecco la seconda tappa della corsa del sole, tutto in diretta sui nostri canali dalle 15:10 facebook

Corsa del petrolio non preoccupa ancora la Bce: tassi fermi nella riunione di domani • Ecco le previsioni degli analisti in merito all'imminente meeting della Banca centrale europea in programma domani giovedì 19 marzo 2026. x.com