Pnrr a Casalpusterlengo | via le nuove case popolari green
A Casalpusterlengo sono state consegnate nove nuove abitazioni popolari a Zorlesco, finanziate con tre milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L'intervento, situato in via Vanoni, rappresenta l'inizio di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di altri diciotto appartamenti sostenibili nella zona.
? Cosa sapere Consegnate a Zorlesco nove nuove case popolari finanziate con 3 milioni di euro Pnrr.. L'intervento a via Vanoni avvia il piano per diciotto appartamenti sostenibili nel territorio.. Nella frazione Zorlesco, la consegna delle chiavi della palazzina di via Vanoni avvenuta ieri mattina segna il completamento del primo intervento di ricostruzione edilizia finanziato dai fondi Pnrr per le case popolari dell’area. Il nuovo edificio sorge esattamente dove prima si trovava la vecchia struttura, ora completamente sostituita da una costruzione moderna composta da nove unità abitative. Il progetto punta a garantire un impatto energetico pari a zero e una totale accessibilità per tutti i residenti, grazie anche all’inserimento di un ascensore che permette di raggiungere ogni piano e all’eliminazione delle barriere architettoniche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Si parla di: Riconsegnate le case popolari riqualificate.
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