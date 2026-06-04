PNRR | l’Italia incassa 12,8 miliardi è arrivata la nona tranche

L’Italia ha ricevuto la nona tranche del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro. La somma sarà destinata principalmente a progetti di digitalizzazione, infrastrutture e sostenibilità ambientale. I fondi saranno impiegati per ammodernare reti ferroviarie e stradali, migliorare i servizi digitali pubblici e promuovere energie rinnovabili. La ripartizione precisa tra i vari settori sarà definita nei prossimi mesi, in conformità con le priorità stabilite dal piano.

Come verranno impiegati concretamente i 12,8 miliardi appena incassati? Quali settori riceveranno la priorità assoluta per la modernizzazione? Perché la capacità di spesa è più importante del semplice incasso? Quanto manca per completare l'intero pacchetto di risorse del PNRR??? In Breve L'incasso della nona tranche porta il totale dei fondi ricevuti a 139,9 miliardi. Il versamento odierno del 4 giugno porta al completamento dell'85 per cento del PNRR. Le risorse fi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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