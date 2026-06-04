L’Ue eroga all’Italia 12,8 miliardi per il Pnrr è la nona tranche

L’Unione Europea ha approvato una tranche da 12,8 miliardi di euro per l’Italia, la nona sul totale del Piano di ripresa e resilienza. Complessivamente, il finanziamento al Paese ammonta a 194,4 miliardi di euro. La somma riguarda le risorse destinate a diversi progetti previsti nel piano, che mira a sostenere la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile. Le erogazioni sono state suddivise in più tranche nel corso degli ultimi mesi.

La commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all’Italia, segnando il nono pagamento nell’ambito del Meccanismo per la ripresa e la resilienza (Pnrr). L’erogazione fa seguito alla nona richiesta di pagamento presentata dall’Italia il 30 dicembre 2025 e approvata dalla Commissione il 29 aprile 2026. A seguito dell’approvazione da parte del consiglio di procedere con questo versamento, la commissione ha adottato una decisione di pagamento e ha sbloccato i fondi. Il Piano di ripresa e resilienza complessivo dell’Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro (71,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti). Come per tutti gli Stati membri, i pagamenti all’Italia nell’ambito del Pnrr sono basati sui risultati e subordinati alla corretta attuazione del suo piano di ripresa e resilienza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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