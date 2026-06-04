La Commissione europea ha versato all’Italia 12,8 miliardi di euro in finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e a NextGenerationEU. La somma rappresenta la nona tranche di fondi erogati nel quadro di questi programmi. Il governo ha commentato che i fondi portano risultati concreti per cittadini, imprese e territori italiani. La cifra conferma l’avanzamento delle attività di investimento e riforma previste dal piano.

Bene la nona. Un’altra buona notizia arriva dall’Europa. “Oggi la Commissione europea ha erogato all’Italia 12,8 miliardi di euro nell’ambito del Pnrr e di NextGenerationEU”. Si tratta della nona rata della quale a fine aprile era arrivato il via libera al pagamento. Esulta su X il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto. Si tratta, spiega, di “risorse che finanziano riforme e investimenti in settori strategici per il futuro del Paese: pubblica amministrazione, giustizia, lavoro, istruzione, ricerca, sanità, energia, mobilità sostenibile e sostegno alla competitività”. Con questa nona rata, “ l’Italia raggiunge l’85% delle risorse previste dal Piano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Pnrr, bene la nona. L’Ue eroga all’Italia 12,8 miliardi, Meloni: “Risultati concreti per cittadini imprese, territori”

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