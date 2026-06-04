Pnrr erogati 12,8 miliardi all’Italia Meloni | Risultati concreti per cittadini imprese e territori

Da webmagazine24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione Europea ha trasferito all’Italia 12,8 miliardi di euro, destinati ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del NextGenerationEU. La somma rappresenta un pagamento diretto per finanziare iniziative di sviluppo e riforme. La cifra è stata comunicata in giornata e riguarda l’erogazione di fondi europei a sostegno di programmi nazionali. La cifra si aggiunge ai precedenti trasferimenti effettuati nell’ambito degli stessi strumenti di finanziamento.

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(Adnkronos) – Oggi la Commissione Europea ha erogato all'Italia 12,8 miliardi di euro nell'ambito del Pnrr e di NextGenerationEu. Lo annuncia il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, via social. Si tratta – si ricorda – di "risorse che finanziano riforme e investimenti in settori strategici per il futuro del Paese: pubblica amministrazione, giustizia, lavoro,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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