Pnrr erogati 12,8 miliardi all’Italia Meloni | Risultati concreti per cittadini imprese e territori

La Commissione Europea ha trasferito all’Italia 12,8 miliardi di euro, destinati ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del NextGenerationEU. La somma rappresenta un pagamento diretto per finanziare iniziative di sviluppo e riforme. La cifra è stata comunicata in giornata e riguarda l’erogazione di fondi europei a sostegno di programmi nazionali. La cifra si aggiunge ai precedenti trasferimenti effettuati nell’ambito degli stessi strumenti di finanziamento.

(Adnkronos) – Oggi la Commissione Europea ha erogato all'Italia 12,8 miliardi di euro nell'ambito del Pnrr e di NextGenerationEu. Lo annuncia il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, via social. Si tratta – si ricorda – di "risorse che finanziano riforme e investimenti in settori strategici per il futuro del Paese: pubblica amministrazione, giustizia, lavoro,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Pnrr, incassata la penultima rata da 12,8 mld, ma sono incagliati 1.400 progetti per 17 mld

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