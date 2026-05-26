Dopo il voto la Cisl chiede un’accelerazione | Ora risultati concreti per territori e comunità

Da messinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo le elezioni amministrative, la Cisl Messina chiede un’accelerazione per tradurre il consenso in risultati concreti per i territori e le comunità. Il segretario generale sottolinea la necessità di passare dall’approvazione politica alle azioni pratiche, in particolare in relazione alla riconferma del sindaco e al nuovo quadro amministrativo. La richiesta arriva in un momento di transizione, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le condizioni dei cittadini.

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"Adesso il consenso elettorale va trasformato in risultati concreti per cittadini e territori". Parte da qui la riflessione della Cisl Messina all’indomani delle amministrative, con il segretario generale Antonino Alibrandi che interviene sulla riconferma di Federico Basile e sul nuovo quadro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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