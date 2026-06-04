Il governo ha riassegnato 2,1 miliardi di euro nel PNRR, destinandoli a nuove case green e riducendo i fondi per le ZES. I crediti d’imposta per le zone economiche speciali sono stati tagliati di 500 milioni, mentre non sono state fornite spiegazioni ufficiali sui cambiamenti riguardanti i bonus per l’efficienza energetica delle abitazioni. Le nuove assegnazioni coinvolgono interventi di riqualificazione e sviluppo sostenibile, con modifiche alle risorse disponibili.

Come cambierà l'accesso ai bonus per l'efficienza energetica delle case?. Perché i crediti d'imposta della ZES sono stati tagliati di 500 milioni?. Quali settori subiranno i tagli più pesanti tra ambiente e agricoltura?. Chi gestirà i nuovi fondi nazionali per sostituire quelli europei nel Mezzogiorno?.? In Breve Nuova facility da 1 miliardo per abitazioni green e 200 milioni per edilizia popolare.. Taglio di 500 milioni ai crediti d'imposta ZES sostituiti da fondi nazionali.. 700 milioni dirottati verso la Transizione 5.0 nonostante i dubbi di Adolfo Urso.. Riduzione di 232 milioni tra colonnine elettriche, fognature e settore agro-voltaico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pnrr: 2,1 miliardi rimpastati tra nuove case green e tagli ZES

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pnrr a Casalpusterlengo: via le nuove case popolari greenA Casalpusterlengo sono state consegnate nove nuove abitazioni popolari a Zorlesco, finanziate con tre milioni di euro provenienti dal Piano...

Pnrr, revisione da 2,1 miliardi. Un miliardo alle case green e 200 milioni agli alloggi popolariNella recente revisione del Pnrr italiano sono stati allocati 2,1 miliardi di euro, con un miliardo destinato a progetti di case green e 200 milioni...

Temi più discussi: Nuova rimodulazione del Pnrr per circa 2 miliardi, misure anche per l'energia; Pnrr, revisione da 2,1 miliardi: uno alle case green, 200 milioni alle case popolari; Pnrr, rimodulazione da 2,1 miliardi. Fondi a opere, trasporti e transizione; Pnrr, rimodulazione da 1,2 miliardi. Novanta nuovi obiettivi, sprint al Sud.

Ultima revisione del #PNRR per 2,1 miliardi: un miliardo e duecento milioni all'housing, parte l'attuazione della direttiva case green. Leggi l'approfondimento di Giorgio Santilli su #DiarioDiac: diariodiac.it/4-giugno-pnrr-… x.com

Pnrr, maxi revisione da 2,1 miliardi: stop ai treni pubblici, più fondi a Housing e Industria 5.0L'Italia presenta a Bruxelles l'ultima modifica al Pnrr, spostando fondi per 2,1 miliardi di euro. Tra le novità, l'uscita del progetto RoSCo e investimenti in housing e Industria 5.0 ... italiaoggi.it

Pnrr, rimodulazione da 2,1 miliardi. Fondi a opere, trasporti e transizioneIl governo attende oggi da Bruxelles il versamento dei 12,8 miliardi della nona tranche del Pnrr. Siamo a 166 miliardi effettivamente incassati, pari all'85 per cento della ... ilmessaggero.it