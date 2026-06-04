Pnrr | 2,1 miliardi rimpastati tra nuove case green e tagli ZES

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha riassegnato 2,1 miliardi di euro nel PNRR, destinandoli a nuove case green e riducendo i fondi per le ZES. I crediti d’imposta per le zone economiche speciali sono stati tagliati di 500 milioni, mentre non sono state fornite spiegazioni ufficiali sui cambiamenti riguardanti i bonus per l’efficienza energetica delle abitazioni. Le nuove assegnazioni coinvolgono interventi di riqualificazione e sviluppo sostenibile, con modifiche alle risorse disponibili.

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Come cambierà l'accesso ai bonus per l'efficienza energetica delle case?. Perché i crediti d'imposta della ZES sono stati tagliati di 500 milioni?. Quali settori subiranno i tagli più pesanti tra ambiente e agricoltura?. Chi gestirà i nuovi fondi nazionali per sostituire quelli europei nel Mezzogiorno?.? In Breve Nuova facility da 1 miliardo per abitazioni green e 200 milioni per edilizia popolare.. Taglio di 500 milioni ai crediti d'imposta ZES sostituiti da fondi nazionali.. 700 milioni dirottati verso la Transizione 5.0 nonostante i dubbi di Adolfo Urso.. Riduzione di 232 milioni tra colonnine elettriche, fognature e settore agro-voltaico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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