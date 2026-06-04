Plauto Punk la party commedia plautina - spettacolo di improvvisazione teatrale con la bottega dell' Impro
Sabato 6 giugno si terrà presso Tagliatelle Stazione Ninfeo uno spettacolo di improvvisazione teatrale intitolato “Plauto Punk, la party commedia”. L’evento è organizzato da Improvvisart e vedrà protagonisti gli attori della Bottega dell’Impro, guidati dal docente Paolo Paticchio. Lo spettacolo si basa su una long form, una forma di improvvisazione teatrale più lunga e strutturata.
Sabato 6 giugno presso Tagliatelle Stazione Ninfeo, Improvvisart presenterà la long form “Plauto Punk, la party commedia” con le attrici e gli attori della Bottega dell'Impro, diretti dal docente Paolo Paticchio. “PlautoPunk - la PartyCommedia” è una festa teatrale che reinterpreta l’immaginario. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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