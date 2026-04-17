Spettacolo di improvvisazione teatrale | matriarcada

Sabato sera a Pisa, l’improvvisazione teatrale torna protagonista con lo spettacolo “Matriarcada”. L’evento si svolge nel circolo La Pagoda di Riglione, con il supporto della Casa della Donna di Pisa. La rappresentazione proposta coinvolge attori che si esibiscono senza copione, creando scene sul momento. La serata si inserisce all’interno di iniziative culturali che promuovono il teatro di improvvisazione nella città.

Torna l'improvvisazione teatrale pisana, questa volta nella cornice del circolo La Pagoda di Riglione e in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa.ADA - Arsenale Delle Apparizioni coglie l'occasione per portare in scena un MatriarcADA - Una Jam d'Improvvisazione Teatrale tutta al femminile.🔗 Leggi su Pisatoday.it

NAKED | Studi nudi di improvvisazione teatrale

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