La bottega dell' Impro domenica 12 aprile alle officine Ergot a Lecce

Domenica 12 aprile, presso le Officine Ergot a Lecce, si terrà “La Bottega dell’Impro”, una sessione di improvvisazione teatrale organizzata da Improvvisart. L’evento coinvolgerà gli artisti del gruppo che hanno completato il percorso di formazione presso la Bottega dell’Impro, un laboratorio permanente dedicato alla pratica dell’improvvisazione teatrale. La serata vedrà i partecipanti esibirsi in una performance collettiva aperta al pubblico.

Domenica 12 aprile, Improvvisart vi invita a “La Bottega dell’Impro”, una jam session di improvvisazione teatrale che vedrà protagonisti gli artisti della Bottega dell’Impro: il gruppo formato dai partecipanti al laboratorio permanente che hanno completato il percorso di specializzazione e sono pronti a mettersi in gioco davanti al pubblico.L’improvvisazione è un’arte profondamente artigianale: gli improvvisatori sono veri e propri artigiani del teatro, capaci di creare in tempo reale utilizzando materiali preziosi come emozioni, sguardi e parole, dando vita a performance uniche e irripetibili.Durante la jam session, gli attori plasmeranno storie a partire dagli spunti suggeriti dal pubblico, realizzando racconti su misura e intrecci narrativi costruiti con cura, passione e creatività. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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