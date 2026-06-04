PizzaPiù il video di Blebla e un progetto speciale

Il 4 giugno 2026, a Vaiano, è stato pubblicato un video realizzato da Blebla che mostra il progetto speciale di PizzaPiù. Nel video si vede il processo di creazione di una pizza, accompagnato da elementi musicali. Il progetto prevede anche un evento musicale legato alla promozione della pizzeria. Non sono stati annunciati altri dettagli o partecipanti ufficiali relativi all’iniziativa.

Vaiano (Prato), 4 giugno 2026 – Un sogno che “lievita” quello di PizzaPiù e diventa musica con la nuova canzone di Blebla che, grazie al video realizzato qualche settimana fa al circolo de La Spola D’Oro a La Briglia, sta attraversando il web e mettendo le ali al sogno realizzato in Val di Bisenzio, con la speranza che diventi realtà anche altrove. Il rapper lo ha girato al circolo La Spola d’Oro de La Briglia assieme ai giovani dell’associazione L’Occasione Il sogno è un progetto di inclusività e potenziamento di competenze realizzato dall’associazione L’Occasione di Vaiano, che ha coinvolto ragazzi con disabilità e famiglie in una sorta di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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