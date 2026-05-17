Firmato il Progetto speciale Caserta per la valorizzazione e rigenerazione di Piazza Carlo di Borbone

È stato firmato un accordo per il “Progetto speciale Caserta” dedicato alla valorizzazione e alla rigenerazione di Piazza Carlo di Borbone. L'intesa prevede interventi di riqualificazione dell'area pubblica, coinvolgendo diverse istituzioni e enti pubblici. La firma è avvenuta in presenza di rappresentanti delle parti coinvolte, con l’obiettivo di realizzare interventi concreti nel centro della città. La procedura si inserisce in un piano più ampio di interventi sul patrimonio urbano locale.

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