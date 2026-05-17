Firmato il Progetto speciale Caserta per la valorizzazione e rigenerazione di Piazza Carlo di Borbone

Da anteprima24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato un accordo per il “Progetto speciale Caserta” dedicato alla valorizzazione e alla rigenerazione di Piazza Carlo di Borbone. L'intesa prevede interventi di riqualificazione dell'area pubblica, coinvolgendo diverse istituzioni e enti pubblici. La firma è avvenuta in presenza di rappresentanti delle parti coinvolte, con l’obiettivo di realizzare interventi concreti nel centro della città. La procedura si inserisce in un piano più ampio di interventi sul patrimonio urbano locale.

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Tempo di lettura: 5 minuti Sottoscritto l’Accordo “Progetto speciale Caserta”, tra Agenzia del demanio, che lo ha promosso, Comune di Caserta, rappresentato dalla Commissione straordinaria, Museo Reggia di Caserta, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, per avviare un percorso condiviso di valorizzazione e riqualificazione della Piazza Carlo di Borbone, luogo simbolo della città e parte integrante del complesso vanvitelliano patrimonio UNESCO. L’Accordo prevede l’assegnazione sperimentale per un anno, prorogabile, della gestione della Piazza alla Reggia di Caserta, con l’obiettivo di ricondurre lo spazio alla sua originaria funzione culturale e museale, in coerenza con il progetto unitario ideato da Luigi Vanvitelli per Re Carlo di Borbone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

firmato il progetto speciale caserta per la valorizzazione e rigenerazione di piazza carlo di borbone
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