Il progetto ‘Metropoli di paesaggio’, promosso dal Consorzio di Bonifica di Ferrara, ha ricevuto una menzione speciale al Premio nazionale del paesaggio durante un evento a Roma. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della cerimonia che si è svolta nella capitale, riconoscendo l'impegno del territorio ferrarese nel settore. La menzione sottolinea il valore dell'iniziativa all’interno del panorama nazionale.

Il premio, promosso dal Ministero della Cultura in occasione della giornata nazionale del paesaggio, rappresenta la selezione italiana per il Premio del paesaggio del Consiglio d’Europa e ha visto la partecipazione di 81 progetti da tutta Italia. In questo contesto ‘Metropoli di paesaggio’ è stato l’unico a essere premiato non per un singolo intervento circoscritto, ma per una visione strategica di scala territoriale. “Per la prima volta è stata premiata una visione strategica e non a un'opera puntuale - spiega Sergio Fortini, architetto e responsabile del progetto -. Si tratta inoltre di un premio che per noi vale come un primo posto,... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘Metropoli di paesaggio’, il progetto del Consorzio di Bonifica ottiene la menzione speciale al Premio nazionale

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