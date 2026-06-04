Il Comune di Arezzo investirà 127 mila euro per ampliare il cimitero di Casanuova con 16 nuovi loculi. L’intervento prevede la realizzazione di spazi aggiuntivi per le sepolture, mantenendo il rispetto del contesto storico e paesaggistico. La progettazione si concentra sull’integrazione con l’ambiente circostante, senza alterare le caratteristiche del sito. L’obiettivo è aumentare le capacità di accoglienza nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio. L’opera sarà completata nei prossimi mesi.

Arezzo, 4 giugno 2026 – Nuovi spazi per le sepolture e un intervento progettato nel rispetto del contesto storico e paesaggistico. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno prosegue il proprio impegno nel garantire servizi adeguati alla cittadinanza con l’ampliamento del cimitero della frazione di Casanuova. Il progetto esecutivo, approvato nell’ottobre 2025, prevede la realizzazione di 16 nuovi loculi per un investimento complessivo di poco superiore ai 127 mila euro. L’intervento, in corso di realizzazione e che sarà completato nei prossimi mesi, risponde a una necessità concreta emersa negli ultimi anni: garantire una disponibilità adeguata di spazi per le sepolture e assicurare un servizio essenziale ai residenti della frazione e delle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più spazi per le sepolture a Casanuova. Il Comune investe 127 mila euro per realizzare 16 nuovi loculi

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