Laterina Pergine Valdarno amplia il cimitero di Casanuova | 16 nuovi loculi

Il comune di Laterina Pergine Valdarno ha iniziato i lavori per l’ampliamento del cimitero di Casanuova, con l’aggiunta di 16 nuovi loculi. L’intervento riguarda l’espansione delle strutture cimiteriali esistenti nella frazione. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e prevedono l’aumento della capienza del cimitero locale. Non sono stati comunicati tempi di completamento né dettagli sui costi dell’intervento.

Il comune di Laterina Pergine Valdarno ha avviato i lavori di ampliamento del cimitero della frazione di Casanuova. Il progetto esecutivo, approvato nell'ottobre 2025, prevede la realizzazione di 16 nuovi loculi per un investimento complessivo di poco superiore a 127 mila euro. I lavori sono in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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