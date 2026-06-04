Laterina Pergine Valdarno amplia il cimitero di Casanuova | 16 nuovi loculi

Da arezzonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il comune di Laterina Pergine Valdarno ha iniziato i lavori per l’ampliamento del cimitero di Casanuova, con l’aggiunta di 16 nuovi loculi. L’intervento riguarda l’espansione delle strutture cimiteriali esistenti nella frazione. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane e prevedono l’aumento della capienza del cimitero locale. Non sono stati comunicati tempi di completamento né dettagli sui costi dell’intervento.

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Il comune di Laterina Pergine Valdarno ha avviato i lavori di ampliamento del cimitero della frazione di Casanuova. Il progetto esecutivo, approvato nell'ottobre 2025, prevede la realizzazione di 16 nuovi loculi per un investimento complessivo di poco superiore a 127 mila euro. I lavori sono in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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