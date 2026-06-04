Piscina comunale chiusa da un mese per batteri oltre i limiti | nuovi disagi per gli sportivi del casertano
La piscina comunale di San Nicola la Strada è chiusa da circa un mese a causa di batteri presenti oltre i limiti consentiti. La chiusura riguarda la piscina “Lino Santamaria” e ha causato disagi a nuotatori e famiglie della zona. La struttura rimane inattiva fino a quando non saranno completati i controlli e le operazioni di bonifica. Nessuna data è stata comunicata per la riapertura.
Nuovi disagi per gli appassionati di nuoto e per le famiglie del territorio casertano. La piscina comunale “Lino Santamaria” di San Nicola la Strada è chiusa ormai da circa un mese a causa della presenza di livelli batterici superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente.Una situazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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