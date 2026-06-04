Piscina comunale chiusa da un mese per batteri oltre i limiti | nuovi disagi per gli sportivi del casertano

Notizia in breve

La piscina comunale di San Nicola la Strada è chiusa da circa un mese a causa di batteri presenti oltre i limiti consentiti. La chiusura riguarda la piscina “Lino Santamaria” e ha causato disagi a nuotatori e famiglie della zona. La struttura rimane inattiva fino a quando non saranno completati i controlli e le operazioni di bonifica. Nessuna data è stata comunicata per la riapertura.