Linea Napoli-Salerno chiusa per oltre un mese | i pendolari protestano

Da maggio a giugno, la linea ferroviaria tra Napoli San Giovanni-Barra e Salerno via Cava sarà chiusa al traffico dalle 23 del 9 maggio alle 6 del 29 giugno a causa di interventi di potenziamento tecnologico. La chiusura, che durerà più di un mese, ha portato proteste tra i pendolari che utilizzano quotidianamente questa tratta. I lavori interessano un tratto che collega due importanti città della regione.

La linea ferroviaria tra Napoli San Giovanni-Barra e Salerno via Cava resterà chiusa per oltre un mese, dalle 23 del 9 maggio alle 6 del 29 giugno, per lavori di potenziamento tecnologico. Una decisione che sta già provocando la protesta dei pendolari, preoccupati per l’impatto sulla vita.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Pasquale Buonocore. . Linea ferroviaria storica Salerno - Napoli - facebook.com facebook