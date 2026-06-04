Pirandello Fringe Festival ecco i sei testi vincitori | in scena tra spazi urbani e siti storici

Notizia in breve

Il Pirandello Fringe Festival ha annunciato i sei testi vincitori, che saranno rappresentati in vari spazi pubblici e storici della città. L’evento, ideato dalla direttrice artistica del Teatro Pirandello, prevede rappresentazioni in ambienti urbani e siti storici di Agrigento. I testi selezionati saranno messi in scena in diversi luoghi simbolici, trasformando spazi aperti e storici in ambienti teatrali. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni.