Pirandello Fringe Festival ecco i sei testi vincitori | in scena tra spazi urbani e siti storici

Da agrigentonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Pirandello Fringe Festival ha annunciato i sei testi vincitori, che saranno rappresentati in vari spazi pubblici e storici della città. L’evento, ideato dalla direttrice artistica del Teatro Pirandello, prevede rappresentazioni in ambienti urbani e siti storici di Agrigento. I testi selezionati saranno messi in scena in diversi luoghi simbolici, trasformando spazi aperti e storici in ambienti teatrali. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni.

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Il Pirandello Fringe Festival, ideato da Roberta Torre, direttrice artistica del Teatro Pirandello di Agrigento, ha selezionato i sei testi vincitori che saranno messi in scena in diversi luoghi simbolici della città di Agrigento, trasformando spazi urbani e siti storici in ambienti teatrali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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