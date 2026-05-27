Umbria Danza Festival | borghi piazze quartieri e spazi urbani di Perugia diventano palcoscenici

Dall’11 al 21 giugno si svolge la quinta edizione di Umbria Danza Festival, con spettacoli in vari borghi, piazze e spazi urbani di Perugia. Tra i principali eventi c’è la prima nazionale di “Corpi Liturgici” della compagnia Zappalà Danza, prevista l’11 giugno alla Galleria nazionale dell’Umbria. La manifestazione coinvolge diverse location della città, trasformando aree pubbliche in palcoscenici temporanei. L’edizione si concentra sulla danza in spazi aperti e urbani, con diverse rappresentazioni programmate nel periodo.

Dall'11 al 21 giugno arriva la quinta edizione di Umbria Danza Festival. Tra gli appuntamenti più attesi c’è Corpi Liturgici della Compagnia Zappalà Danza, in scena l’11 giugno, in Prima Nazionale, alla Galleria nazionale dell’Umbria. Roberto Zappalà dedica il lavoro a San Francesco nell’ottavo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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