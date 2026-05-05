Dalle lezioni al palcoscenico Pirandello rivive con il Fringe Festival | 5 nuovi autori pronti a debuttare

Il Fringe Festival presenta cinque nuovi autori che si preparano a mettere in scena opere ispirate al lavoro di Pirandello. Dopo aver studiato e analizzato le sue opere, questi autori sono pronti a debuttare con spettacoli dal vivo, portando sul palco le tematiche e i personaggi del grande drammaturgo. L’evento offre una nuova interpretazione del suo teatro attraverso le voci emergenti del panorama teatrale.

Pirandello torna a vivere, ma questa volta attraverso la penna di nuovi autori pronti a conquistare il palco. Ad Agrigento si avvia alla fase finale il corso di drammaturgia guidato dallo scrittore Ottavio Cappellani nell’ambito del Pirandello Fringe Festival, progetto con la direzione artistica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate 'Lezioni di Filosofia - Teoria e pratica del pensiero’, incontro con autrici e autoriIn occasione dell'uscita della collana ‘Lezioni di Filosofia - Teoria e pratica del pensiero’, la sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di... "Enrico IV - una commedia": l'opera di Pirandello rivive a PolistenaUn’opera nera e sensoriale, in cui le parole di Pirandello non raccontano fatti, ma creano numerosi intrecci tra il tempo e i rapporti umani. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Italia in scena a Praga - Aise.it; Al Teatro Manzoni di Calenzano lo spettacolo Rainbow; Over – Emergenze Teatrali all'Argot Teatro Studio; Rumore Bianco e Lo spettacolo è stato annullato (causa fine del mondo) in scena al Teatro del Giullare. Dalle lezioni al palcoscenico, Pirandello rivive con il Fringe Festival: 5 nuovi autori pronti a debuttareLe novelle diventano teatro contemporaneo: i testi selezionati saranno messi in scena nei luoghi simbolo della città. Il vincitore assoluto vedrà invece il proprio lavoro inserito di diritto nel carte ... agrigentonotizie.it Il Torino Fringe Festival è un festival multidisciplinare di teatro off e arti performative, che punta a rendere lo spettacolo dal vivo accessibile e connetterlo al tessuto urbano e sociale della città. Si terrà dal 19 al 31 maggio 2026 in diversi luoghi di Torino. Tea - facebook.com facebook