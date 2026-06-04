Lo spettacolo di Pippi Calzelunghe rappresenta le avventure di una bambina che vive a Villa Villacolle, affrontando giochi con Annika e Tommy. La narrazione segue le sue giornate, dall’arrivo nella villa fino alle attività quotidiane con gli amici. La rappresentazione si concentra sulle azioni e sui momenti di interazione tra i personaggi, senza inserire elementi di commento o analisi.

Pippi Calzelunghe. Lo spettacolo racconta le avventure di Pippi Calzelunghe, bambina libera e fuori dagli schemi, dall’arrivo a Villa Villacolle ai giochi con Annika e Tommy. In una scenografia coloratissima firmata da Tjåsa Gusfor, pupazzi e attori danno vita a un mondo fantastico dove regna. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Pippi Calzelunghe

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