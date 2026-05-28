Il progetto Pippi ha coinvolto 30 famiglie nel territorio di Carrara negli ultimi tre anni. Si basa su pratiche di ascolto, condivisione e partecipazione attiva, offrendo supporto e servizi personalizzati. Le attività si sono svolte attraverso incontri e incontri di gruppo, con l’obiettivo di favorire il sostegno reciproco e l’inclusione sociale. Il progetto si rivolge alle famiglie che necessitano di assistenza e di un punto di riferimento nella comunità.

Ascolto, condivisione e partecipazione attiva sono le parole chiave del progetto Pippi, un percorso che negli ultimi tre anni ha coinvolto le famiglie nel territorio carrarese. L’obiettivo principale dell’iniziativa è supportare i genitori nell’individuare i bisogni dei propri figli. Attraverso questo cammino, le famiglie riescono a fare emergere le proprie potenzialità, raggiungendo traguardi specifici per ogni situazione e aumentando la fiducia in se stesse. Pippi è un programma nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è sviluppato con l’ università di Padova e finanziato con fondi Pnrr. Il Comune è il capofila del progetto per la zona delle Apuane dove, complessivamente, sono state individuate 30 famiglie che da marzo 2023 partecipano al percorso che si concluderà il prossimo giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sociale, il progetto Pippi. Un aiuto per 30 famiglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: A Partinico il convegno conclusivo del "Progetto Pippi": aiutati 30 nuclei familiari fragili

Leggi anche: Casa di Pippi, spazio d’incontro tra famiglie e ragazzi

Temi più discussi: Sociale, il progetto Pippi. Un aiuto per 30 famiglie; A Partinico il convegno conclusivo del Progetto Pippi: aiutati 30 nuclei familiari fragili; Programma Pippi, sostegno concreto a famiglie e minori!; Zone sociali a confronto per sostenere le famiglie.

Sociale, il progetto Pippi. Un aiuto per 30 famiglieAscolto, condivisione e partecipazione attiva sono le parole chiave del progetto Pippi, un percorso che negli ultimi tre anni ha coinvolto le famiglie nel territorio carrarese. L’obiettivo principale ... lanazione.it

Il progetto Pippi a sostegno delle famiglieUn team qualificato, per sostenere studenti e docenti verso il benessere e la serenità l’istituto comprensivo Fracassetti–Capodarco entra nel programma nazionale Pippi con il progetto ’Gruppo ... ilrestodelcarlino.it