Sociale il progetto Pippi Un aiuto per 30 famiglie
Il progetto Pippi ha coinvolto 30 famiglie nel territorio di Carrara negli ultimi tre anni. Si basa su pratiche di ascolto, condivisione e partecipazione attiva, offrendo supporto e servizi personalizzati. Le attività si sono svolte attraverso incontri e incontri di gruppo, con l’obiettivo di favorire il sostegno reciproco e l’inclusione sociale. Il progetto si rivolge alle famiglie che necessitano di assistenza e di un punto di riferimento nella comunità.
Ascolto, condivisione e partecipazione attiva sono le parole chiave del progetto Pippi, un percorso che negli ultimi tre anni ha coinvolto le famiglie nel territorio carrarese. L’obiettivo principale dell’iniziativa è supportare i genitori nell’individuare i bisogni dei propri figli. Attraverso questo cammino, le famiglie riescono a fare emergere le proprie potenzialità, raggiungendo traguardi specifici per ogni situazione e aumentando la fiducia in se stesse. Pippi è un programma nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è sviluppato con l’ università di Padova e finanziato con fondi Pnrr. Il Comune è il capofila del progetto per la zona delle Apuane dove, complessivamente, sono state individuate 30 famiglie che da marzo 2023 partecipano al percorso che si concluderà il prossimo giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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